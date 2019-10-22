Сборная СССР обыграла «Динамо» в матче памяти Льва Яшина

В ЛФК ЦСКА состоялся матч памяти легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина, приуроченный к 90-летию со дня рождения голкипера. Сборная СССР одержала победу над ветеранами «Динамо» со счётом 5:4.

Дублем в составе победителей отметился Андрей Тихонов, по одному голу забили Олег Корнаухов, Валерий Шмаров и Дмитрий Кузнецов. В составе бело-голубых дубль сделал Дмитрий Булыкин, ещё по голу на счету Ролана Гусева и Эрика Корчагина.

Сборная СССР — «Динамо» — 5:4

Голы: Тихонов (2), Корнаухов, Шмаров, Кузнецов — Булыкин (2), Гусев, Корчагин

За сборную СССР сыграли: Дасаев, Нигматуллин, Хлестов, Хидиятулин, Ковтун, Шавло, Кузнецов, Оганесян, Саркисян, Яхимович, Шмаров, Кирьяков, Корнаухов, Тихонов, Шмарков, Бараса, Каряка, Маркаров, Милешкин.



За «Динамо» сыграли: Уваров, Сметанин, Фролов, Лосев, Клюев, Подпалый, Половинчук, Смирнов, Аюпов, Булыкин, Гришин, Новгородов, Колыванов, Бородюк, Яшин, Гусев, Некрасов, Корчагин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».