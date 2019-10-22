16-летний немецкий игрок попал в сборную Андорры, прислав видео своего гола

16-летний юноша Пау Бабот попал в сборную Андорры необычным способом, сообщает официальный сайт ФИФА.
Бабот является уроженцем Германии, а его мама родом из Андорры. Юноша выступает во втором дивизионе Германии своего возраста (до 17 лет) за клуб «Карбенер», в котором является одним из двух капитанов.
Подруга тёти Бабота дала ему адрес электронной почты одного из представителей Футбольного союза Андорры. Игрок отправил на полученный адрес письмо, прикрепив к нему видео своего гола, забитого в матче с «Кикерс Оффенбах» несколькими неделями ранее.
Спустя некоторое время Бабот был приглашён на тренировочный сбор национальной команды Андорры U17, а позже тренировался со сборной U19. Из-за нехватки футболистов тренер сборной Андорры U19 взял с собой на матчи квалификации чемпионата Европы нескольких более молодых игроков, среди которых оказался Бабот.
Бабот принял участие в матчах со сборными Германии (0:3) и Беларуси (0:2). В тренерском штабе сборной Андорры считают, что у Бабота есть все шансы войти в состав сборной страны на матчи квалификации Евро среди команд до 17 лет, в рамках которой андоррцам предстоят встречи с командами Ирландии, Израиля и Черногории.
- 22 октября 2019
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