Ловчев: величие таких людей, как Яшин, надо поддерживать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что легендарный вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин является номером один среди советских и российских футболистов.

«Слава богу, что «Динамо» и те ребята, которые организовывали, всё это сделали. Потому что величие таких людей, как Яшин, надо поддерживать.

Яшин — один такой для советско-российского футбола? Спорный вопрос. Спартаковцы назовут другого, «Торпедо» назовёт Стрельцова… Но с точки зрения мирового уважения это, конечно, Яшин. Когда бы мы ни приезжали куда бы то ни было и ни говорили о том, что мы советские футболисты, все вспоминали Яшина. Тут вопросов нет.

В Италии это воспоминания, когда Маццола бил пенальти и не забил, в Англии — когда он играл за сборную мира в матче, который ознаменовал столетие английского футбола, и это опять Яшин. Поэтому он фигура номер один с точки зрения представления советских и российских футболистов», — передаёт слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Яшин являлся воспитанником «Динамо» и выступал за клуб с 1950 по 1971 год. В составе бело-голубых голкипер пять раз становился чемпионом СССР и трижды выиграл Кубок СССР. Яшин является единственным вратарём в истории, который получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту в Европе по итогам года.

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