Тихонов — о Яшине: не вижу смысла сравнивать с кем-либо того, кто был лучшим

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о легендарном голкипере «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине.



«Яшин велик в первую очередь как спортсмен, а потом как человек. Своими достижениями он прославил не только себя, но и СССР. Его величие характеризуется его игрой: как он играл, как он вёл за собой сборную, а также как прославил нашу страну. Огромный успех, что у нас был такой вратарь.



Возможен ли сейчас такой спортсмен, как Яшин? Не знаю, сейчас другое время. Я лично не был знаком со Львом Ивановичем. Видел только его игры, слышал высказывания о нём, поэтому не вижу смысла сравнивать с кем-либо человека, который был лучшим в мире. В настоящий момент у нас таких нет», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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