Хохлов: гол «Интеру» в 2003 году я бы включил в свой топ-5 забитых мячей

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился воспоминаниями о матче Лиги чемпионов сезона-2003/04 с «Интером» (3:0), а также пожелал удачи «железнодорожникам» в матче с «Ювентусом», который состоится сегодня, 22 октября.

«В Испании у меня заканчивался контракт с клубом, и я принял решение возвращаться в Россию. Мне нравилось, как тогда играл «Локомотив», в какой футбол играла команда. Насколько я владел информацией, знал, что внутри коллектива хорошая обстановка, тренер сильный и команда сильная, поэтому и принял решение перейти в «Локомотив».

В том матче с «Интером» все мы с первых минут контролировали ход игры, хорошо играли и уверенно довели матч до победы, хотя перед игрой немногие в нас верили. Мы готовились к этому матчу, и Юрий Павлович всегда перед такими матчами давал эмоциональные установки, настраивал нас на игру. И если мы добились победы, значит всё было сделано правильно. Включил бы я свой гол в топ-5 рейтинга своих лучших голов? Да, однозначно да.



Трудно говорить, есть ли что-то общее между нынешним «Локомотивом» и «Локомотивом» 2003 года, не находясь внутри команды. Но я думаю, что у этого «Локомотива» и подбор игроков хороший, и чувствуется уверенность в игре, плюс, опять же, тренерский штаб… Что касается ожиданий, то мне всегда хочется, чтобы наши команды побеждали. Желаю «Локомотиву» удачи и сегодня добиться именно победы», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.