Игроки «Ахмата» возложили цветы к мемориальной доске Льву Яшину в Грозном на одноименной улице, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня, 22 октября, легендарному голкиперу «Динамо» и сборной СССР исполнилось бы 90 лет.
Видео можно посмотреть на канале «Ахмата» в YouTube.
Яшин являлся воспитанником «Динамо» и выступал за клуб с 1950 по 1971 год. В составе бело-голубых голкипер пять раз становился чемпионом СССР и трижды выиграл Кубок СССР. Яшин является единственным вратарём в истории, который получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту в Европе по итогам года.
Яшин является лучшим вратарём ХХ века по версии ФИФА. В составе сборной СССР он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата Европы. С нынешнего сезона журнал France Football вручает специальный приз лучшему голкиперу мира. Приз получил название «Трофей Яшина».
- 22 октября 2019
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