«Тоттенхэм» забил девять голов «Црвене Звезде» в Юношеской лиге УЕФА

В матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА лондонский «Тоттенхэм Хотспур» разгромил белградскую «Црвену Звезду» со счётом 9:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Хотспур Вэй».

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором забитого мяча стал Джозеф Нил Ллойд-Беннетт. В середине тайма Трой Перрот оформил дубль и довёл счёт до крупного. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Борислав Бурмаз. В начале второго тайма гости сократили разрыв в счёте до минимума благодаря автоголу Малачи Уолкотта. Впрочем, вскоре четвёртый гол в ворота гостей забил Макс Робсон. В конце матча голами отметились Пэррот, Кион Этете, Харви Уайт и Эдмонд-Пэрис Магома, которому ассистировал Маурицио Почеттино — сын главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Также завершились ещё несколько матчей 3-го тура.

«Олимпиакос» — «Бавария» — 0:4

«Брюгге» — «ПСЖ» — 2:0

«Манчестер Сити» — «Аталанта» — 1:3.