Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» забил девять голов «Црвене Звезде» в Юношеской лиге УЕФА

«Тоттенхэм» забил девять голов «Црвене Звезде» в Юношеской лиге УЕФА
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА лондонский «Тоттенхэм Хотспур» разгромил белградскую «Црвену Звезду» со счётом 9:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Хотспур Вэй».

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором забитого мяча стал Джозеф Нил Ллойд-Беннетт. В середине тайма Трой Перрот оформил дубль и довёл счёт до крупного. В концовке тайма разрыв в счёте сократил Борислав Бурмаз. В начале второго тайма гости сократили разрыв в счёте до минимума благодаря автоголу Малачи Уолкотта. Впрочем, вскоре четвёртый гол в ворота гостей забил Макс Робсон. В конце матча голами отметились Пэррот, Кион Этете, Харви Уайт и Эдмонд-Пэрис Магома, которому ассистировал Маурицио Почеттино — сын главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Также завершились ещё несколько матчей 3-го тура.

«Олимпиакос» — «Бавария» — 0:4

«Брюгге» — «ПСЖ» — 2:0

«Манчестер Сити» — «Аталанта» — 1:3.

Юношеская лига УЕФА. Группа B. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Олимпиакос U19
Пирей, Греция
Окончен
0 : 4
Бавария U19
Мюнхен, Германия
0:1 Зиркзее – 35'   0:2 Günther – 47'   0:3 Зиркзее – 51'   0:4 Зиркзее – 74'
Юношеская лига УЕФА. Группа B. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур U19
Лондон, Англия
Окончен
9 : 2
Црвена Звезда U19
Белград, Сербия
1:0 Lloyd-Bennett – 3'   2:0 Перрот – 30'   3:0 Перрот – 32'   3:1 Бурмаз – 43'   3:2 Уолкотт – 49' (автогол)   4:2 Robson – 49'   5:2 Перрот – 74' (пен)   6:2 Etete – 82'   7:2 Перрот – 86'   8:2 Уайт – 90+1'   9:2 Магома – 90+3'
Юношеская лига УЕФА. Группа A. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Брюгге U19
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 0
ПСЖ U19
Париж, Франция
1:0 Aelterman – 25'   2:0 Ochieng – 67'
Юношеская лига УЕФА. Группа C. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Манчестер Сити U19
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 3
Аталанта U19
Бергамо, Италия
1:0 Poveda – 12'   1:1 Гисланди – 24'   1:2 Пикколи – 49'   1:3 Traoré – 78'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019