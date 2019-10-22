Вратарь «РБ Лейпциг»: хотим обыграть «Зенит» на своём поле, но будет непросто

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».
«В последние недели не всё было идеально в плане результатов, но мы движемся по верному пути. Мы абсолютно точно хотим обыграть «Зенит» на своём поле и укрепить позиции перед ответной встречей. Будет непросто, однако мы всё для этого сделаем», — приводит слова Гулачи официальный сайт УЕФА.
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится завтра, 23 октября, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в предыдущих турах группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а также обыграл «Бенфику» (3:1).
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