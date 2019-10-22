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Семак рассказал, у каких тренеров учился профессии

Семак рассказал, у каких тренеров учился профессии
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, у каких наставников учился тренерской профессии.

«У меня большой опыт работы с прекрасными тренерами на своём футбольном веку. В пору работы ассистентом мне посчастливилось трудиться с великими специалистами. Сложно выделить кого-то одного, но это, конечно, и Лучано Спаллетти, с которым я работал более тесно, Фабио Капелло, Мирча Луческу, Андре Виллаш-Боаш.

С ними я работал бок о бок как тренер, но и моя предыдущая футбольная жизнь в качестве игрока связала меня с великими тренерами, у которых я что-то вспоминаю и перенимаю. Конечно, видоизменяя и подстраивая всё под те требования, которые диктует команда», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.

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