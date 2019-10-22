Семак рассказал, у каких тренеров учился профессии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, у каких наставников учился тренерской профессии.
«У меня большой опыт работы с прекрасными тренерами на своём футбольном веку. В пору работы ассистентом мне посчастливилось трудиться с великими специалистами. Сложно выделить кого-то одного, но это, конечно, и Лучано Спаллетти, с которым я работал более тесно, Фабио Капелло, Мирча Луческу, Андре Виллаш-Боаш.
С ними я работал бок о бок как тренер, но и моя предыдущая футбольная жизнь в качестве игрока связала меня с великими тренерами, у которых я что-то вспоминаю и перенимаю. Конечно, видоизменяя и подстраивая всё под те требования, которые диктует команда», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.
Семак: если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, это будет большим успехом
- 22 октября 2019
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
19:53
-
19:49
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:05
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:55
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:54
-
17:46
-
17:43
-
17:36
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
16:55
-
16:55
Партнерский контент