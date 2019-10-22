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Месси — лучший игрок XXI века по версии The Independent

Месси — лучший игрок XXI века по версии The Independent
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии британского издания The Independent.

Лучшие игроки определялись путём голосования десяти журналистов издания, которые учитывали следующие факторы: способности игрока и фактическое применение этих способностей, уровень, которого достиг футболист, его влияние на конкуренцию, а также уровень достижений игрока.

Второе место занял португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. В тройку лучших вошёл также бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес.

Топ-10 лучших футболистов XXI века по версии The Independent выглядит так:

1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Хави Эрнанес
4. Роналдиньо
5. Андрес Иньеста
6. Роналдо
7. Тьерри Анри
8. Зинедин Зидан
9. Кака
10. Фабио Каннаваро

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»
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