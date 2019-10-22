Шатов: «РБ Лейпциг» — сильная команда, но «Зенит» отталкивается от своей игры

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Прекрасно знаем, что «РБ Лейпциг» — сильная команда, которая высоко идёт в турнирной таблице. Стараемся отталкиваться от своей игры, всё будет зависеть от нас самих. Сегодня нам подробно расскажут о слабых и сильных сторонах «РБ Лейпциг».



Смольников и Караваев — отличные футболисты, с которыми одно удовольствие играть. С Игорем я в команде почти семь лет, его манёвры знаю лучше, чем Караваева. Но у нас появляется взаимопонимание и со Славой, прекрасно чувствую себя рядом с ним на поле. Чувствую себя хорошо, спасибо. Рад, что беспокоитесь о моём здоровье. Играю, команда побеждает, все замечательно.



Матч с «Ростовом»? Прекрасно знаем, что когда команда побеждает, то и эмоциональный фон лучше, и восстанавливаться и готовиться легче. Победа перед таким матчем даёт только положительные эмоции.



Как было сказано изначально, все четыре команды имеют шансы на выход из группы. Не сказал бы, что спаренные матчи — самые важные. Каждая игра сложная, ответственная и важная. Не смотрим наперёд, подходим к каждой конкретной игре. Завтра матч с «РБ Лейпциг», так что чего заслуживаем, то и получим», — приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита».