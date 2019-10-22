«Ювентус» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Локомотива» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Пьянич, Хедира, Роналду, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Идову, Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер.
Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
- 22 октября 2019
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
19:53
-
19:49
-
19:37
-
19:33
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:05
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:55
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:22
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:54
-
17:46
-
17:43
-
17:36
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
16:55
-
16:55
Партнерский контент