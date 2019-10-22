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«Ювентус» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Локомотива» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Пьянич, Хедира, Роналду, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Куадрадо, Бонуччи, Бентанкур.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Идову, Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер.

Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

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