Шмаров — о «золотом» голе в 1989 году: у Родионова не было сил — я и пробил

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, как ему пришла в голову идея исполнить штрафной на последней минуте матча в предпоследнем туре чемпионата СССР 1989 года. Напомним, гол Шмарова киевскому «Динамо» стал фактически «золотым» для красно-белых.
«Обычно у нас Родионов исполнял все штрафные, а тут спросил: «Ребята, кто может пробить? У меня уже сил нет». Чуть-чуть обманули киевлян: Морозов ставил мяч, Боря Поздняков стенку толкал – метров на шесть или семь только отодвинул, а я пробил. Удар получился хороший – не зря полгода в Тарасовке тренировал. Левши не было в команде – вот и занял эту нишу. Минут за 20 до тренировки выходил на поле, высыпал сетку мячей и приблизительно с этой точки лупил по пустым воротам. Отрепетировал практически до автоматизма: из десяти восемь попадал», — рассказал Шмаров корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
Полностью интервью с Валерием Шмаровым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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