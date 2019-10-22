Сарри: «Локо» — коварная команда, «Ювентусу» придётся выжидать нужный момент
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
«В Германии они здорово создавали огромную плотность в обороне, сдерживали атакующие начинания такой классной команды, как „Байер“. Они постоянно были опасны на линии перехвата мяча. Это очень коварная команда, с ними непросто иметь дело. Нам придётся сделать так, чтобы мяч очень быстро ходил между нашими игроками, и выжидать нужный момент», — сказал Сарри в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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