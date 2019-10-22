Мотта возглавил «Дженоа». Клуб также интересовался Каррерой

Новым главным тренером генуэзского «Дженоа» назначен Тьяго Мотта, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В бытность игроком Мотта выступал за генуэзский клуб. Он впервые будет работать главным тренером команды в карьере. Ранее он лишь возглавлял одну из молодёжных команд «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на пост главного тренера «Дженоа» являлся бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.

На посту главного тренера генуэзского клуба Мотта сменил уволенного Аурелио Андреацолли.



В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав пять очков в восьми матчах. Первый матч под руководством Мотты клуб проведёт 26 октября на своём поле с «Брешией».