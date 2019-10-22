Каррера: готов снова поработать в России
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отметил, что с удовольствием поработал бы в России снова.
«Какова вероятность вновь увидеть меня как тренера в России? Это не от меня зависит. Это зависит от того, захочет ли кто-то со мной поработать. Я готов. Я провёл прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
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