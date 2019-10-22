Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррера: готов снова поработать в России

Каррера: готов снова поработать в России
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отметил, что с удовольствием поработал бы в России снова.

«Какова вероятность вновь увидеть меня как тренера в России? Это не от меня зависит. Это зависит от того, захочет ли кто-то со мной поработать. Я готов. Я провёл прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019