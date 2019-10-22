«Шахтёр» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с загребским «Динамо» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Обслуживал матч испанский арбитр Матео Лаос. В качестве его ассистентов выступили Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Евгений Коноплянка, ему ассистировал Марлос. Вскоре гости восстановили равновесие благодаря голу Даниэля Ольмо с передачи Мислава Оршича. В середине второго тайма Оршич вывел хорватский клуб вперёд, реализовав 11-метровый. Спас «Шахтёр» от поражения Додо с паса Алана Патрика.
«Динамо», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Шахтёр» (4) — на 3-м месте в таблице.
- 22 октября 2019
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