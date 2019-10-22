«Атлетико» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов благодаря голу Мораты

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Байер». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, отправивший мяч в ворота немецкой команды на 78-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил защитник мадридской команды Ренан Лоди.



Мадридский «Атлетико» набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу группы D. Леверкузенский «Байер» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются туринский «Ювентус» и московский «Локомотив». В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Байером». Матч пройдёт 6 ноября.