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«Атлетико» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов благодаря голу Мораты

«Атлетико» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов благодаря голу Мораты
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «Байер». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, отправивший мяч в ворота немецкой команды на 78-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил защитник мадридской команды Ренан Лоди.

Мадридский «Атлетико» набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу группы D. Леверкузенский «Байер» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются туринский «Ювентус» и московский «Локомотив». В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с «Байером». Матч пройдёт 6 ноября.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 19:55 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Мората – 78'
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