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Васильев: европейские клубы однозначно могут присмотреться к российским игрокам

Васильев: европейские клубы однозначно могут присмотреться к российским игрокам
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» отметил, что европейские клубы могут присмотреться к российским футболистом в этой игре.

«Думаю, интерес к российскому футболу растёт. Надеюсь, после сегодняшнего матча вырастет ещё больше. Европейские клубы однозначно могут присмотреться к российским игрокам. Это могут быть братья Миранчуки, это может быть Баринов, который сейчас прибавляет. Всё возможно. Сегодня у них важный экзамен», — сказал Васильев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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