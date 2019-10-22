Мать погибшего футболиста: думаем, что Ивана били, а потом на него лили кипяток

Ольга Вшивкова, мать выступавшего за черняховский «Прогресс» футболиста Ивана Вшивкова, выразила уверенность, что полиция причастна к смерти её сына.

«Участковый нам позже сообщил, что ожогов было 95%. Врач нам сразу сказала, что это травмы, несовместимые с жизнью. Ещё она сказала, что у него не осталось живого места – только ладошки. Видно, сжатые кулаки были. Всё остальное обожжённое. Мы зашли к нему. Не дай бог никакой матери увидеть, в каком состоянии был её сын… Ноги были прикрыты, всё остальное было обожжено. Кожа крупными лоскутами слезла, практически до мяса. Всё лицо… Уши были синими, потом нам другие медицинские работники объяснили почему: значит, его били по ушам. А это адская боль, это перепонки. И врачи нам сказали: это явный криминал, не оставляйте, подключайте всё, что можно. Врач-реаниматолог сказал, что с такими ожогами люди всё равно так быстро не умирают.

У любого человека нормальная реакция была бы — отпрыгнуть. Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Даже и врачи сказали, что, для того чтобы получить такие серьёзные ожоги, нужно долго лежать под струёй кипятка. Скорее всего, он был в отключке. Да и сама батарея: это обыкновенная пластиковая труба, закрытая какой-то решёткой. Один угол решётки отогнут, соединение порвано. По телевизору показали эту батарею, мы потом увеличили фото с телевизора, и там внизу под трубой явный свежий скол от монтировки. Это то, что мы увидели. У нас слишком много вопросов», — приводит слова Вшивкой «Север.Реалии».