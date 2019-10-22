Болельщики «Олимпиакоса» напали на фанатов «Баварии» в матче юношеской Лиги УЕФА

Матч юношеской Лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» был прерван на 84-й минуте из-за бесчинств греческих болельщиков, сообщает Daily Mail.
По данным источника, группа фанатов примерно из 50 человек выскочила на поле с файерами и битами и напала на немецких болельщиков. В результате нападения травмы получили четыре человека.
Матч был остановлен примерно на 25 минут, а затем возобновлён. В оставшиеся минуты игроки обеих команд выстроились по окружности центрального круга и просто пасовали друг другу.
«Олимпиакосу» грозит серьёзное наказание от УЕФА из-за поведения фанатов. Дебоширы смогли попасть на стадион через запасной выход, который ведёт на парковку.
«Бавария» одержала победу со счётом 4:0 благодаря хет-трику Джошуа Зиркзее и голу Лассе Гюнтера.
- 22 октября 2019
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