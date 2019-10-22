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Тренер «Славии»: сам заберу футболку Месси, чтобы среди игроков не было споров

Тренер «Славии»: сам заберу футболку Месси, чтобы среди игроков не было споров
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски ответил на вопрос, кому достанется футболка нападающего Лионеля Месси после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Кому достанется футболка Месси? Я сам заберу её, чтобы среди игроков не было споров. Что касается ситуации в Каталонии, я слежу за событиями в регионе. Мне нравится Барселона — это очень красивый город. Не знаю, понимают ли люди, что именно будет означать эта независимость», — приводит слова Трпишовски Mundo Deportivo.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» — «Барселона» состоится завтра, 23 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Эден (Синот Тип)» в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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