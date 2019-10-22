Зырянов: если бы в состав брали талантов, у нас было бы поколение чемпионов мира

Старший тренер молодёжной команды «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о коррупции в российском детском футболе.

«Отвечу так: если бы в состав действительно попадали самые талантливые, прошедшие все ступени академии, от первого года до выпуска, с ориентацией исключительно на спортивное мастерство и дар божий, то у нас выросло бы не одно поколение чемпионов мира», — приводит слова Зырянова Bobsoccer.

Также Зырянов рассказал об общении с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Сергею Богдановичу могу позвонить в любой момент. Как и Сергей Богданович всегда может набрать мне. Интересуется ли он игроками нашей команды? Думаю, из молодёжного состава до основного слишком большой путь. Нашим самым старшим футболистам 18–19 лет, как бы нам ни хотелось говорить, что некоторые звёзды зажигаются в 6 лет, как Фати из «Барселоны» (он, кстати, пару лет назад играл в Санкт-Петербурге на одном из турниров). К тому же нельзя забывать, что выше нас следующая ступень зенитовской вертикали — «Зенит-2». Полагаю, Сергей Богданович присматривается к подопечным Владислава Николаевича Радимова. Надо соблюдать спортивный принцип: футболист молодёжного состава не может попасть в главную команду, минуя «Зенит-2». Путь наверх должен складываться постепенно. Даю ли советы Сергею Богдановичу? Боже упаси! Он самодостаточный человек и высококвалифицированный тренер. Честно, мне сложно представить, что я могу знать о футболе из того, что не известно Сергею Богдановичу», — добавил тренер.