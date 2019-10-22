Фердинанд: Каррагер опоздал с извинениями на восемь лет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слова экс-игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера, который извинился перед Патрисом Эвра за поддержку Луиса Суареса после расистского скандала.
В 2011 году Суарес был дисквалификацию на 8 матчей по итогам двухмесячного расследования расистского оскорбления в адрес Эвра. «Ливерпуль» после этого поддержал форварда, выйдя на разминку перед матчем с «Уиганом» в футболках с 7-м номером. Спустя восемь лет Каррегер заявил, что игроки «Ливерпуля» были неправы.
«Каррагер опоздал с извинениями на восемь лет. Я был тогда на поле. „Ливерпуль“ в тот день унизил себя, надев футболки в поддержку того, кого обвиняли в расистских оскорблениях.
Кстати, прошло восемь лет, но извинений от „Ливерпуля“ так и не было», — приводит слова Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.
- 23 октября 2019
-
00:00
- 22 октября 2019
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:33
-
23:31
-
23:22
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
22:03
-
22:03
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:34
-
21:34
-
21:21
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
19:53