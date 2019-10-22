Фердинанд: Каррагер опоздал с извинениями на восемь лет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слова экс-игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера, который извинился перед Патрисом Эвра за поддержку Луиса Суареса после расистского скандала.

В 2011 году Суарес был дисквалификацию на 8 матчей по итогам двухмесячного расследования расистского оскорбления в адрес Эвра. «Ливерпуль» после этого поддержал форварда, выйдя на разминку перед матчем с «Уиганом» в футболках с 7-м номером. Спустя восемь лет Каррегер заявил, что игроки «Ливерпуля» были неправы.

«Каррагер опоздал с извинениями на восемь лет. Я был тогда на поле. „Ливерпуль“ в тот день унизил себя, надев футболки в поддержку того, кого обвиняли в расистских оскорблениях.



Кстати, прошло восемь лет, но извинений от „Ливерпуля“ так и не было», — приводит слова Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.