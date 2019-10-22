«Ювентус» — «Локомотив»: у судьи сломались часы во время матча

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимает «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Альянц» в Турине. К 69-й минуте гости выигрывают со счётом 1:0. Автором гола стал полузащитник московской команды Алексей Миранчук. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Во втором тайме встречи, на 66-й минуте, у главного арбитра Анастасиоса Сидиропулоса сломались часы. Судья подошёл к резервному рефери и поменял часы. Обслуживает встречу бригада арбитров из Греции. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

Напомним, соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются леверкузенский «Байер» и мадридский «Атлетико».