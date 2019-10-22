«Ювентус» — «Локомотив»: у судьи сломались часы во время матча
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимает «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Альянц» в Турине. К 69-й минуте гости выигрывают со счётом 1:0. Автором гола стал полузащитник московской команды Алексей Миранчук. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во втором тайме встречи, на 66-й минуте, у главного арбитра Анастасиоса Сидиропулоса сломались часы. Судья подошёл к резервному рефери и поменял часы. Обслуживает встречу бригада арбитров из Греции. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
Напомним, соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются леверкузенский «Байер» и мадридский «Атлетико».
- 23 октября 2019
-
00:00
- 22 октября 2019
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:33
-
23:31
-
23:22
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
22:03
-
22:03
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:34
-
21:34
-
21:21
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
19:53
Партнерский контент