«Ювентус» — «Локомотив»: Дибала сравнял счёт

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отправил ответный мяч в ворота московского «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее первый гол в матче забил полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» проходит на стадионе «Альянц» в Турине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным рефери на этот матч назначен Яннис Пападопулос.

Напомним, соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются леверкузенский «Байер» и мадридский «Атлетико».