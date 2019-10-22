«Ювентус» — «Локомотив»: Дибала оформил дубль

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вывел итальянский клуб вперёд в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).

В первом тайме счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук. Дибала на 77-й минуте сравнял счёт, а через две минуты оформил дубль.



Матч «Ювентус» — «Локомотив» проходит на стадионе «Альянц» в Турине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным рефери на этот матч назначен Яннис Пападопулос.



Напомним, соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются леверкузенский «Байер» и мадридский «Атлетико».