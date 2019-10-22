Дубль Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Локомотивом»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос. В роли его ассистентов выступили Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.
Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Миранчук. На 77-й минуте итальянский клуб восстановил равновесие благодаря голу Пауло Дибалы, которому ассистировал Хуан Куадрадо. Через пару минут Дибала вывел «Ювентус» вперёд, оформив дубль.
«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице.
В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.
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