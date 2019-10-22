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Дубль Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Локомотивом»

Дубль Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Локомотивом»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос. В роли его ассистентов выступили Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Миранчук. На 77-й минуте итальянский клуб восстановил равновесие благодаря голу Пауло Дибалы, которому ассистировал Хуан Куадрадо. Через пару минут Дибала вывел «Ювентус» вперёд, оформив дубль.

«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице.

В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 Миранчук – 30'   1:1 Дибала – 77'   2:1 Дибала – 79'
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