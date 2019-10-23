Мещеряков: на замену у «Юве» вышел один из лучших форвардов мира, претензий нет

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).



«Играли более чем достойно, никаких претензий к команде нет. Против команды с таким уровнем игроков и стоимости, которая намного превышает нашу команду, смотрелись очень хорошо. Немножко нам не хватило. Достаточно посмотреть, кто выходит у «Ювентуса» во втором тайме. А выходит один из лучших нападающих в мире. Будем бороться дальше», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте.