Кикнадзе: в тяжёлой ситуации «Локомотив» выдал игру европейского уровня

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:2).

«Игра боевая, достойная и заслуживающая уважения к игрокам и всему тренерскому штабу. Все сработали отлично и заслуживают высочайшей оценки. В тяжелейшей ситуации, когда у нас много травмированных игроков и только вставших из лазарета, команда выдаёт игру на уровне европейского футбола, да ещё и в гостях. Будем бороться с «Ювентусом» дома», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Локомотив» открыл счёт на 30-й минуте, отличился Алексей Миранчук. Во втором тайме победу «Ювентусу» принёс Пауло Дибала, оформивший дубль.