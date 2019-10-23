Сёмин: Роналду сказал, что «Ювентусу» было тяжело в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, о чём говорил с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Альянц» в Турине завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1.

«Криштиану говорил, что им было тяжело. Спрашивал, не могли бы мы побольше раскрыться. Ответил, что раскройся мы больше, нам было бы сложнее самим», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице. В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.