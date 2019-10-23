Сёмин: есть разочарование, потому что не довели хорошее дело до конца

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
«Конечно, есть разочарование, потому что не довели хорошее дело до конца. Наверное, всё-таки были причины. Во-первых, произошли большие изменения, замены в „Ювентусе“. Мы не могли быстро среагировать на этих игроков. В конце не хватило сил у тех ребят, которые были травмированы и пропускали предыдущий матч. Со стороны „Ювентуса“ постоянно было давление, и оно преобразилось в голы. Особенно мы проиграли центральную зону — два удара.
Почему не делал замены? Дело не в том, что некого выпускать, — у нас семь игроков были в запасе. Но я посчитал, что эти ребята доведут всё до положительного результата. Не получилось. План всегда реализовывают игроки, но у этих игроков не хватило физических кондиций. Если бы они не были до этого больные, не пропустили последний матч, кондиции были бы лучше.
Доволен ли Миранчуком? Я всеми доволен. Они очень дисциплинированно играли, а иначе играть с „Ювентусом“ невозможно. Кому-то это нравится, кому-то нет, но мы приняли такую игру, имели шанс. Не удалось. Ребята очень хорошо играли, на максимуме.
»Ювентус"- выдающаяся команда. На каждой позиции у неё потрясающие игроки, с которыми очень тяжело соперничать. Получится ли посоперничать в Москве? Конечно", — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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