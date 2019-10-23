Дибала: в матче с «Локомотивом» вы могли увидеть, какой опыт у «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Альянц» в Турине, завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1. Аргентинец стал автором дубля.



«Я очень рад. Мне нужно было забить два этих гола так. Это был очень сложный матч, но сегодня вы могли увидеть, какой опыт у нашей команды. Мы сохраняли спокойствие до самого конца, пока не забили.

Мы победили, и теперь вы говорите, что мы можем играть вместе. А если бы мы проиграли, мнение было бы совершенно другим. Я просто скажу, что мы должны усердно работать, как мы это делаем. У тренера есть свои идеи, и мы полностью ему доверяем", — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.



«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице. В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.