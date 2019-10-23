Сарри: в «Локомотиве» понравился Алексей Миранчук

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвёл итог домашнего матча с «Локомотивом» (2:1).



«Игра «Локомотива» в три защитника? Они очень часто играют в два центральных, но мы изучали их игру в схеме с тремя, поэтому у нас не было никаких проблем. Не знаю, как «Локомотив» сыграет в ответной игре. Если у них будет такой же подход, наверное, они будут претендовать на место в Лиге Европы. Игра Жоау Мариу? Он сыграл на своём уровне. Мне понравился 59-й номер. Миранчук. Левая нога у него в порядке. Выходить против команды с таким уровнем интенсивности не просто. Сегодня им не удалось сыграть так же как в Леверкузене», — приводит слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте.



Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше голов