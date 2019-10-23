Хёведес: «Локомотив» заслужил в Турине чуть больше, чем поражение

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).



«Для меня это был особенный матч, ведь я провёл в «Юве» год карьеры, встретил новых друзей. Но хотелось бы увезти в Москву одно или три очка. Думаю, мы заслужили чуть больше, чем поражение. Но, конце концов, разницу делает то, что у «Ювентуса» есть такие игроки, как Дибала. Такие футболисты могут изменить игру всего за четыре минуты.



Что касается матча почти без замен, то да, мы немного устали в концовке. Наверное, это главная причина, по которой мы пропустили в конце. Но я ведь не тренер, ему виднее, как играть.



Думаю, в Москве игра будет похожа на сегодняшнюю. Сегодня вы видели, что у «Юве» можно выиграть, мы забили и долго вели в счёте, просто было пять минут, где нам не хватило концентрации на 100 процентов. Но выиграть шансы были.



Я не был удивлён, когда забил Миранчук, он способен на такое. Нашей задачей было хорошо обороняться и использовать моменты в атаке, Мариу сделал хороший пас, а Миранчук великолепно завершил момент. Так что я скорее зол, что мы пропустили два мяча за четыре минуты.



Я не выгляжу таким уставшим, каким должен? Ну, просто час после матча уже прошёл, так что готов играть снова. Правда, не все 90 минут", — передаёт слова Хёведеса корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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