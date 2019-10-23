Сарри: итальянский и английский футбол находятся на одном уровне

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча с «Локомотивом» (2:1) отметил, что, по его мнению, итальянский и английский футбол находятся на одном уровне.



«У нас такой же уровень, даже несмотря на дефицит финансов по сравнению с английским футболом. Их глобальная сила — в экономических возможностях. Конечно, мы можем сократить такой разрыв в плане профессионализма и игроков, но точно не в плане денег. Состояние Дугласа Косты? Не знаю, потому что сейчас он ещё под контролем нашего медицинского персонала. После последних анализов мы получили хорошие результаты. На днях он должен закончить процесс реабилитации. Мы должны посмотреть, когда у него вновь появится спортивный задор. Обычно он очень быстро восстанавливается, но сейчас не могу назвать сроки. Надеюсь, это случится в течение трёх дней», — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



В следующем туре Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 6 ноября.

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