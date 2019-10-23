Бонуччи: в «Ювентусе» играют настоящие мужчины, мы переломили ход матча с «Локо»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Альянц» в Турине, завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1.



«Поначалу игра давалась нам непросто. Нам не хватало напористости, и мы пропустили слишком простой гол. Однако у нас отличная команда, великолепные футболисты и настоящие мужчины. Мы нашли в себе силы переломить ситуацию. После перерыва команда заиграла с большей агрессией. В перерыве сказали друг другу, что если проявим терпение, то можем и должны одерживать победу. И мы сделали это благодаря голам Дибалы и работе каждого футболиста. Конечно, у такой команды, как „Ювентус“, солидный состав, и каждый игрок знает, что должен делать на поле. Исход матчей решает мастерство футболистов — Роналду, Игуаина, Бернардески и того же Дибалы, как это было сегодня», — приводит слова Бонуччи Tuttomercatoweb.



«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте в таблице. В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.

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