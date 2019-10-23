Мбаппе превзошёл рекорд Месси

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Брюгге» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 5:0. Нападающий парижан Килиан Мбаппе, вышедший на замену на 52-й минуте игры, стал автором трёх мячей.
Второй гол форварда стал для него 15-м в турнире. Мбаппе стал самым молодым (20 лет, 306 дней) футболистом, покорившим отметку в 15 голов в ЛЧ. Ранее это достижение принадлежало Лионелю Месси, забившему свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней. До Месси достижение принадлежало испанскому форварду Раулю, которому этот результат покорился в 22 года и 163 дня.
Парижская команда возглавляет таблицу группы А с 9 очками, «Брюгге» (2 очка) – на 3-м месте. В следующем туре бельгийская команда примет «Пари Сен-Жермен». Матч состоится 6 ноября.
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