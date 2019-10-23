Мбаппе – четвёртый игрок, оформивший хет-трик в матче ЛЧ после выхода на замену

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил три гола в гостевом матче 3-то тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Игра завершилась победой парижан с разгромным счетом 5:0.



Мбаппе вышел на замену на 52-й минуте. Свои голы он забил на 61-й, 79-й и 83-й минутах. Килиан стал лишь четвертым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, которому удалось оформить хет-трик после выхода на замену. Раньше такое удавалось только Уве Рёслеру («Кайзерслаутерн», 1998), Вальтеру Пандиани («Депортиво», 2001) и Хосебе Льоренте («Вильярреал», 2008). Об этом сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо в «Твиттере».

Кроме того, в возрасте 20 лет Мбаппе стал самым молодым французом за всю историю футбола, оформившим хет-трик в еврокубках. Раньше этот рекорд принадлежал Жан-Пьеру Папену, который в 1985 году забил три гола в Кубке УЕФА в составе «Брюгге» в 21-летнем возрасте.

