Почеттино: победа придаст игрокам «Тоттенхэма» уверенности

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после победы над «Црвеной Звездой» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (5:0) отметил, что результат придаст команде уверенности.
«Результат был важен по двум причинам: для придания команде уверенности и трех очков в копилке. Это было очень важно, я очень доволен. Приятное ощущение. Становится очевидно, что все, что нам требовалось, это лишь время. И теперь надо продолжать двигаться вперед шаг за шагом. В этом году мы поздно начали подготовку к сезону, но это не может служить оправданием. Если запаздываешь, то надо ускоряться. Медлить в нашей профессии нельзя. Но главное — сохранять спокойствие, не драматизировать ситуацию. Улыбаться в ответ на сложности, сохранять позитивный настрой и надеяться на следующие матчи. Чувствую, что болельщики любят меня. Они должны знать, что и я их люблю, но на первом месте для меня сама команда. Ситуация была сложной, но мы показали, что мы — команда. Сейчас снова демонстрируем ту преданность своему делу, которую показывали ранее», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
«Тоттенхэм» благодаря победе набрал 4 очка и занимает 2-е место в таблице. «Црвена Звезда»(3) – на 3-й строчке.
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