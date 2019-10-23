Нойер повторил рекорд Кана в Лиге чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер повторил рекорд бывшего вратаря мюнхенцев и сборной Германии Оливера Кана в Лиге чемпионов. Речь идет о количестве матчей, проведенных немецкими вратарями в главном клубном турнире Европы. В активе обоих голкиперов по 103 игры в ЛЧ.



Нойер догнал Кана, когда вышел в стартовом составе «Баварии» в гостевом матче 3-го тура группового этапа против «Олимпиакоса». Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2.



Стоит отметить, что Кан все 103 своих матча в Лиге чемпионов провел в составе «Баварии». Нойер — нет. Ранее Мануэль защищал цвета «Шальке», за который сыграл 22 матча в престижнейшем еврокубке.



Нойер может побить рекорд Кана уже через две недели, 6 ноября, когда «Бавария» примет на своем поле «Олимпиакос» в матче 4-го тура группового этапа.



Абсолютным рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов среди немецких футболистов всех амплуа является экс-защитник «Баварии» и «Штутгарта» Филипп Лам — 112 игр. Второе место по этому показателю занимает действующий футболист мюнхенского клуба Томас Мюллер — 107 матчей. Кан и Нойер делят третью позицию.

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