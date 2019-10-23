«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»

«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче, который состоялся на стадионе «Альберто Армандо», «Ривер Плейт» уступил «Боке Хуниорс» со счётом 0:1.

Победный гол в матче за «Боку Хуниорс» забил Хан Карлос Уртадо, который отличился на 80-й минуте.

Напомним, первый полуфинальный поединок завершился победой «Ривер Плейта» со счётом 2:0. Таким образом, «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес.

Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.

Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».