«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»
«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче, который состоялся на стадионе «Альберто Армандо», «Ривер Плейт» уступил «Боке Хуниорс» со счётом 0:1.
Победный гол в матче за «Боку Хуниорс» забил Хан Карлос Уртадо, который отличился на 80-й минуте.
Напомним, первый полуфинальный поединок завершился победой «Ривер Плейта» со счётом 2:0. Таким образом, «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес.
Второй финалист определится в матче между «Гремио» и «Фламенго». Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.
Отметим, «Ривер Плейт» является действующим победителем Кубка Либертадорес. В финале прошлогоднего розыгрыша команда одержала победу над «Бокой Хуниорс».
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