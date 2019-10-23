Капелло — о победе «Ювентуса» над «Локомотивом»: Гильерме ошибся во втором голе

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Ювентуса» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).
«Сарри сказал, что «Ювентус» нанёс 28 ударов? Наверное, я смотрел другой матч. Это не мои данные, мне предоставили статистику после игры. Работая комментатором на ТВ и глядя на статистику УЕФА, я часто думал, что, наверное, смотрел другой матч. «Ювентус» смог обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам. Решающую роль во втором голе сыграла ошибка голкипера. В любом случае хочу поздравить «Ювентус», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.
«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — 3-й.
В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.
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