Капелло — о победе «Ювентуса» над «Локомотивом»: Гильерме ошибся во втором голе

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Ювентуса» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Сарри сказал, что «Ювентус» нанёс 28 ударов? Наверное, я смотрел другой матч. Это не мои данные, мне предоставили статистику после игры. Работая комментатором на ТВ и глядя на статистику УЕФА, я часто думал, что, наверное, смотрел другой матч. «Ювентус» смог обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам. Решающую роль во втором голе сыграла ошибка голкипера. В любом случае хочу поздравить «Ювентус», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — 3-й.

В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.