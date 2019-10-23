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Коноплянка раскритиковал судейство в матче «Шахтёра» с загребским «Динамо» в ЛЧ

Коноплянка раскритиковал судейство в матче «Шахтёра» с загребским «Динамо» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка после матча с «Динамо» Загреб (2:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов остался недоволен судейством.

«Динамо» Загреб — серьёзная команда. Мы были к этому готовы, но не были готовы к судейским сюрпризам, это выводило нас с игры. Однако я хочу поздравить соперника с ничьей, ведь игра была достойной, а результат — закономерный.

Момент с пенальти? Для меня это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал Андрею выйти на мяч. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достаёт везде нас, особенно меня.

Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было «посадить на карточку», а он дал им провести контратаку. Поговорил с Лаосом — несколько следующих действий было в нашу сторону», — приводит слова Коноплянки Football.ua.

«Динамо», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Шахтёр» (4) — 3-й.

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