Неймар пропустил ровно половину матчей «ПСЖ» с момента перехода за € 222 млн
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не смог принять участия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:0).
Таким образом, как сообщает ESPN в «Твиттере», 27-летний бразильский футболист к настоящему моменту пропустил столько же встреч парижского клуба, сколько и сыграл – 63.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В дальнейшем СМИ неоднократно сообщали, что форвард не чувствует себя счастливым в команде и хочет покинуть её. Главными претендентами на игрока назывались мадридский «Реал» и «Барселона», однако переход так и не состоялся.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 5 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 4 гола.
Неймар и «Барселона» не смогли урегулировать финансовый спор
- 23 октября 2019
-
10:31
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:00
-
08:59
-
08:52
-
08:31
-
08:00
-
07:23
-
07:01
-
04:20
-
03:23
-
03:02
-
02:46
-
02:36
-
02:20
-
01:56
-
01:50
-
01:36
-
01:35
-
01:26
-
01:25
-
01:14
-
01:14
-
00:57
-
00:46
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:28
-
00:19
-
00:15
Партнерский контент