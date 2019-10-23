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«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 19:55

«РБ Лейпциг» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция начнётся 23 октября в 19:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 23 октября, в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. Питерский «Зенит» в гостях сыграет с «РБ Лейпциг». Встреча состоится на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйком. Помогать ему будут Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервным рефери на эту встречу назначен Халис Озкахья.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. «РБ Лейпциг» располагается на третьей строчке (3).

Питерцы сыграли вничью в гостях с «Лионом» (1:1) и победили «Бенфику» (3:1). «РБ Лейпциг» нанёс поражение португальскому клубу (2:1) и уступил французам (0:2).

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