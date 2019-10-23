«Реал» рассматривает вратаря «Атлетика» в качестве замены для Куртуа

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения нового вратаря на замену Тибо Куртуа, оказавшемуся под серьёзным давлением на старте нынешнего сезона.



Как сообщает El Desmarque, преемником бельгийца в «Королевском клубе» может стать голкипер «Атлетика» из Бильбао Унай Симон. «Сливочные» видят в 22-летнем испанце будущего основного стража ворот, однако на его приобретение придётся серьёзно потратиться, поскольку баскский клуб не горит желанием расставаться со своим игроком, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет € 50 млн.



Симон является воспитанником «Атлетика», а на взрослом уровне начал выступать в составе «Басконии» в 2014 году. В 2016 году Унай вернулся в родной клуб и в течение двух лет выступал за его вторую команду, после чего перебрался в основу.



В нынешнем сезоне Симон провёл 8 матчей в испанской Примере, в которых пропустил 4 гола.

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