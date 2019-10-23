Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может в скором времени вернуться к работе.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, следующим клубом португальского специалиста может стать дортмундская «Боруссия». «Шмели» хотели бы видеть Жозе в роли наставника команды в случае увольнения нынешнего рулевого Люсьена Фавра. Более того, генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке уже связывался с Моуринью, после чего тот начал изучать немецкий язык. При этом в случае прихода в «Боруссию» специалисту придётся пойти на существенное уменьшение оклада, который у него был в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить мадридский «Реал», в котором работал с 2010 по 2013 год. Тренер пребывает без клуба с декабря 2018 года, когда его уволили из «Манчестер Юнайтед». Ранее он также возглавлял «Порту», «Челси» и «Интер».
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