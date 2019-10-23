«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с цветом формы на матч Лиги чемпионов

«Зенит» и «РБ Лейпциг» сегодня, 23 октября, проведут матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды определились с цветами формы, в которой выйдут на эту встречу.
Питерский клуб сыграет в традиционной лазурной форме. «РБ Лейпциг» будет использовать белую форму, сообщает пресс-служба «Зенита».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».
Встреча состоится на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйком. Помогать ему будут Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервным рефери на эту встречу назначен Халис Озкахья.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. «РБ Лейпциг» располагается на третьей строчке (3).
- 23 октября 2019
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