«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с цветом формы на матч Лиги чемпионов

«Зенит» и «РБ Лейпциг» сегодня, 23 октября, проведут матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды определились с цветами формы, в которой выйдут на эту встречу.

Питерский клуб сыграет в традиционной лазурной форме. «РБ Лейпциг» будет использовать белую форму, сообщает пресс-служба «Зенита».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Встреча состоится на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйком. Помогать ему будут Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Резервным рефери на эту встречу назначен Халис Озкахья.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. «РБ Лейпциг» располагается на третьей строчке (3).