Чемпион СССР в составе «Спартака» Шмаров рассказал, почему не ходит на стадион

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, почему не ходит на домашние матчи красно-белых.



«Хожу ли на стадион на матчи «Спартака»? Нет. Не вижу смысла. Мне неинтересно, что там сейчас происходит. Да даже взять чемпионский сезон. Хорошо играли, что ли? Везло просто! Голы невероятные залетали на последних секундах. И конкуренты в тот сезон были сами не свои», — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.



Шмаров защищал цвета «Спартака» с 1987 по 1991 год и с 1995 по 1996 год. В сезоне-1989 Валерий стал автором чемпионского гола красно-белых в ворота киевского «Динамо». За свою карьеру экс-футболист также выступал в Германии и Южной Корее.

«Обманули мы киевлян». 30 лет назад «Спартак» последний раз стал чемпионом СССР Валерий Шмаров вспоминает свой легендарный гол.